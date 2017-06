NEW YORK - Vladimir Putin ha valutato all'inizio del suo mandato l'ipotesi che la Russia potesse aderire alla Nato. Lo afferma il presidente russo in 'The Putin Interviews', il documentario di quattro ore girato da Oliver Stone, e di cui e' andata in onda negli Stati Uniti la prima parte. L'idea di aderire alla Nato era venuta a Putin nel 2000, prima che l'allora presidente americano Bill Clinton visitasse la Russia.