La foto-choc della paziente assediata da centinaia di formiche in ospedale a Napoli

La Ministra della Salute Beatrice Lorenzin ha disposto l’invio della task force ministeriale e dei carabinieri del Nas all’ospedale San Paolo di Napoli, dove una paziente costretta a letto è stata trovata assediata da centinaia di formiche. A diffondere la foto e a denunciare il caso di malasanità è stato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Il direttore sanitario del San Paolo, Vito Rago, si è detto «mortificato». «Il fatto è vero - ha proseguito -. Le formiche sono sul letto, non sul corpo della paziente, ma di sicuro questo è un fatto che non doveva assolutamente accadere. Abbiamo preso immediati provvedimenti».

«Un’indagine interna per attribuire, quando vi fossero le dovute responsabilità» è stata avviata nell’ospedale San Paolo, a Napoli, dopo le immagini di centinaia di formiche sul letto di una paziente. Lo annuncia, interpellato dall’Ansa, il direttore sanitario dell’ospedale, Vito Rago, che si sta recando in Regione a seguito di una convocazione. Nell’ospedale del quartiere Fuorigrotta si attende l'arrivo della task force annunciata dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. «Sto cercando di fare in modo di debellare questo fenomeno che, mi dicono (Rago è direttore sanitario del San Paolo da soli 20 giorni, ndr), duri da anni e non deve mai più ripetersi». Sul fronte della bonifica dei luoghi, Rago ha dichiarato che «sono state messe in essere tutte le procedure necessarie dalla mia persona e da altri organi interni».