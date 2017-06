Gb: media, incontri segreti Tory-Labour su 'soft' Brexit

(ANSA) - LONDRA, 13 GIU - Alcuni membri del governo conservatore di Theresa May stanno tenendo incontri segreti con esponenti del partito laburista per arrivare a un mandato negoziale condiviso per una Brexit 'morbida', secondo quanto scrive il Telegraph. Secondo il giornale, i ministri Tory starebbero discutendo su come strappare alla primo ministro delle aperture sui temi dell'immigrazione, del mercato unico e dell'unione doganale. Secondo il Telegraph, le due parti starebbero lavorando all'ipotesi di creare una speciale commissione bipartisan sulla Brexit che assicuri un divorzio dall'Unione europea il meno traumatico possibile. E secondo il giornale, il Labour, a fronte della propria collaborazione, starebbe negoziando con gli avversari politici alcune condizioni, fra le quali lo sblocco degli stipendi nel pubblico impiego.