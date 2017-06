(ANSA) - BEIRUT, 13 GIU - Almeno due persone sono morte e centinaia di altre sono rimaste intossicate in Iraq per un avvelenamento da cibo avvenuto in un campo profughi vicino a Mosul, città dove le forze governative stanno cercando di strappare all'Isis gli ultimi quartieri del centro. Lo ha detto all'agenzia Ap Adila Hamoud, ministro della Salute, senza azzardare ipotesi circa il fatto che l'episodio sia stato intenzionale o accidentale.