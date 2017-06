Gb:incontro chiave May-Dup per garantire maggioranza governo

(ANSA) - LONDRA, 13 GIU - Incontro cruciale oggi fra la premier britannica, Theresa May, e la leader della destra unionista nordirlandese del Dup, Arlene Foster, stampella essenziale per garantire al governo Tory una striminzita maggioranza di 6 voti alla Camera dei Comuni dopo il brutto risultato delle elezioni dell'8 giugno. La Bbc parla di ottimismo da entrambe le parti su una possibile intesa finale per un patto d'azione comune. Patto che non dovrebbe dar vita a una coalizione vera e propria, ma assicurare il sostegno determinante dei 10 deputati unionisti su passaggi cardine per la sopravvivenza del nuovo governo: dalla approvazione del bilancio alla politica di difesa. May é chiamata a concedere più fondi a Belfast, ad alleggerire l'austerità in materia sociale e pensionistica e a focalizzare il negoziato per la Brexit sulle questioni economiche più che sul contenimento dell'immigrazione. Ha invece escluso a priori qualsiasi concessione su temi come il matrimonio gay, a cui il Dup resta contrario.