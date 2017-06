(ANSA) - BERLINO, 13 GIU - Sono quattro le persone rimaste ferite nella sparatoria di stamani nella metro di Monaco di Baviera: oltre a una poliziotta, in condizioni gravi, e all'aggressore, sono rimasti colpiti anche due utenti della metro. Lo ha confermato all'ANSA la polizia bavarese. La polizia ha fermato l'aggressore. La sparatoria è avvenuta nella metro di Unterfoehring, dove passa la linea che conduce all'aeroporto. "La situazione è sotto controllo", ha confermato il portavoce della polizia. "Non vi è alcun indizio di terrorismo. Al momento però non possiamo escludere nulla".