(ANSA) - ROMA, 13 JUN - "Quello che è successo a Torino in occasione della finale di Champions League non c'entra nulla con un attacco terroristico, tuttavia ha prodotto un evento che ha segnato un pezzo della storia del nostro paese". Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti, intervenendo alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia. C'è, ha sottolineato Minniti, "una connessione emotiva tra quanto avvenuto a Manchester e quello che è successo a Torino, dove tecnicamente non è accaduto nulla sul fronte del terrorismo. Il fatto - ha aggiunto- è che ad ogni evento il messaggio dell'Isis è la massimizzazione del terrore, colpire per trasmettere il massimo della paura. C'è quindi bisogno di affinare l'approccio, la paura va affrontata e superata". (ANSA).