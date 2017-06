(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Sono elezioni amministrative: lo dico sempre. Ma è evidente che ha perso il M5S, dunque sono loro il partito sconfitto". Lo dice Matteo Renzi a Repubblica tv. "Non diamo per morto Grillo", aggiunge. "Il M5s c'è, esiste. Non so quanta vita abbia ancora davanti, se si guarda a un caso come l'Ukip di Farage. Se ragionano di scie chimiche e danno sempre la colpa agli altri perdono credibilità. Quindi sì, sono in difficoltà ma sono un avversario alle prossime politiche. Ma mi auguro recuperino un po' di lucidità".