(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Una delegazione della Commissione parlamentare Antimafia ha svolto ieri un sopralluogo all'Ospedale Maggiore di Parma dove è ricoverato, in regime di 41 bis, il boss Totò Riina. Oggi, alle 13:30, la presidente dell'Antimafia Rosy Bindi riferirà in Commissione sull'esito di quel sopralluogo. Il sopralluogo di ieri all'Ospedale Maggiore di Parma - a quanto si è appreso - è stato compiuto dalla presidente dell'Antimafia Rosy Bindi e dai vicepresidenti della Commissione, Claudio Fava e Luigi Gaetti. Sarà possibile seguire le comunicazioni della presidente sia dalla sala stampa di San Macuto sia sulla webtv del sito della Camera dei Deputati. Alle 14 sempre in Commissione Antimafia, verrà audito il ministro dell'Interno Marco Minniti.