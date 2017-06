(ANSA) - ROMA, 13 GIU - L'euro ha salvato l'Italia "da una frana finanziaria", ha impedito effetti "devastanti" e la Bce ha difeso "l'economia reale dalla catastrofe" in una crisi "durata 7-8 anni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano, intervenendo al convegno "Investire in Italia" alla Farnesina. La crisi economica "è durata complessivamente più delle due Guerre mondiali", ha sottolineato Alfano: "Non abbiamo sentito certo il rumore delle bombe, ma quello delle saracinesche che chiudevano e anche gli spari, quelli degli imprenditori che si suicidavano". L'importante, ha evidenziato Alfano, "è esserne usciti, grazie a governi che hanno lavorato giorno e notte per la sicurezza e la stabilità". Ora "c'è una fase nuova del Paese".