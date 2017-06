(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "L'Isis ha subito colpi straordinari sul terreno militare, sono minacciate le sue due capitali, Mosul e Raqqa, ma davanti allo spettro della sconfitta militare, la risposta è rafforzare gli attacchi terroristici, come stiamo vedendo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti, intervenendo alla Scuola di rafforzamento per le forze di polizia. Minniti ha citato gli ultimi attentati in coincidenza con l'avvio del Ramadan, da Manchester a Baghdad, da Londra a Teheran ed ha parlato di "sfida irriducibile, da far tremare le vene ai polsi. Nessuno può stare al sicuro e al riparo".