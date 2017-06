Sparò ferendo ladro, patteggia un anno e dieci mesi

(ANSA) - GROSSETO, 13 GIU - Ha patteggiato un anno e dieci mesi di reclusione con pena sospesa, Bruno Poeti, ex agente di pubblica sicurezza in pensione, grossetano che l'8 febbraio del 2015 sparò all'indirizzo di quattro persone che erano entrate nel suo terreno nelle campagne di Grosseto per rubargli l'auto. Poeti ferì uno dei ladri con un colpo di pistola all'addome e fu arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il ferito, un pregiudicato romeno si era costituito parte civile nel processo chiedendo un risarcimento dei danni. Poeti ha patteggiato perché il capo di imputazione è cambiato, da tentato omicidio a lesioni volontarie. L'avvocato del romeno ha presentato eccezione al giudice Compagnucci sulla riqualificazione del capo di imputazione accettata dal pm Giuseppe Coniglio. Il giudice ha anche disposto il dissequestro delle armi che erano state sequestrate a Poeti al quale sono state anche riconosciute le attenuanti generiche.