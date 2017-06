(ANSA) - ROMA, 13 GIU -"Chiusura dei campi rom, censimento di tutte le aree abusive e le tendopoli. Chi si dichiara senza reddito e gira con auto di lusso è fuori. Chi chiede soldi in metropolitana, magari con minorenni al seguito, è fuori. In più sarà aumentata la vigilanza nelle metro contro i borseggiatori". Sul blog di Grillo si annunciano tutte le misure a corredo del piano per la chiusura dei campi nomadi già annunciato dalla sindaca Virginia Raggi.