Estate: 90% italiani in vacanza, quasi 60% in Italia

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Oltre il 90% dei connazionali andrà in vacanza la prossima estate e l'Italia sarà la destinazione preferita, anche se registra un deciso calo rispetto alle rilevazioni fatte in passato (68% nel 2016 e 58% nel 2017). La durata media del viaggio sarà di 12 giorni. Emerge da un'indagine del Centro Studi Touring Club Italiano sulle intenzioni di viaggio della community Touring. Ad agosto si prevede la maggior parte delle partenze (53%), segue il mese di luglio (47%) e settembre seppure di poco (31%) supererà giugno (29%). Crescono in modo significativo le mete estere e questa tendenza influenza anche il ricorso alle agenzie di viaggio: anche se il dato è basso (22%) è in aumento rispetto alle scorse rilevazioni (attorno al 10%). La destinazione straniera preferita è la Grecia (17%): Atene per quanto riguarda i tour culturali e Creta e Cicladi per il balneare. Segue la Spagna (12%) con le Baleari e la Francia (11%) con la preferenza di Corsica, Bretagna e Normandia.