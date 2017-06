Papa: ricchezza sfacciata di pochi porta illegalità

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 13 GIU - Il Papa condanna "la ricchezza sfacciata che si accumula nelle mani di pochi privilegiati, e spesso si accompagna all'illegalità e allo sfruttamento" e lo "scandalo" dell'estendersi della "povertà a grandi settori della società in tutto il mondo. Dinanzi a questo scenario, - non si può restare inerti e tanto meno rassegnati". E per cominciare bisogna "poter identificare in maniera chiara la povertà". Bergoglio il 19 novembre, prima Giornata mondiale dei poveri, pranzerà con 500 di loro e per tale occasione invita singoli cristiani, parrocchie e comunità cristiane, a coinvolgere i poveri dei loro quartieri sia a messa, - la mensa eucaristica - sia invitandoli a mangiare nelle case o nelle comunità. Il messaggio del Papa per la giornata mondiale dei poveri è "non amiamo a parole ma con i fatti".