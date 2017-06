(ANSA) - MOSCA, 13 GIU - Mosca non ritiene che le manifestazioni in cui le persone esprimono la loro posizione civica siano pericolose ma mette in guardia dai possibili "pericoli". Così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "Lo svolgimento di tali manifestazioni all'interno del quadro concordato previsto dalla legge non costituisce una minaccia per nessuno", ha detto Peskov. "Ma le provocazioni sono pericolose", ha sottolineato, come riporta la Tass.