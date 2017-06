(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Sono le classiche dichiarazioni a presa in giro degli italiani. Io l'ho smontato un campo rom a Firenze e so cosa significa. Serve costanza, fatica". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Repubblica tv. "Grillo in questo momento ha un problema: si sta accorgendo che la realtà è più complicata del blog e la politica più difficile di un algoritmo", sottolinea Renzi.