(ANSA) - ISTANBUL, 13 GIU - Il Qatar "è stato praticamente condannato alla pena di morte" dall'isolamento imposto nei suoi confronti da diversi Paesi arabi. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, tornando a schierarsi con Doha dopo la decisione di inviare nuove truppe nella base di Ankara nel Paese del Golfo. "È inumano e contro i valori islamici tentare di isolare il popolo di un Paese in ogni ambito, dal cibo alle bevande, ai viaggi, al commercio, alla preghiera", ha accusato il leader turco, facendo appello al re dell'Arabia Saudita e agli altri leader regionali perché si impegnino a risolvere la crisi. Erdogan ha inoltre annunciato per oggi un colloquio a tre in teleconferenza con il presidente francese, Emmanuel Macron, e l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani.