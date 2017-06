(ANSA) - TORINO, 13 GIU - "La giunta Fassino ha lasciato il bilancio del Comune in una situazione di squilibrio strutturale: lo sancisce la Corte dei Conti nelle proprie conclusioni a termine della fase istruttoria" sul rendiconto dell'esercizio 2015. Lo afferma la sindaca di Torino, Chiara Appendino. "Cade così, definitivamente, il falso mito di aver lasciato a me e alla mia squadra una città con i conti in ordine - aggiunge Appendino -. La realtà dei fatti si dimostra molto distante da quanto propagandato fino ad oggi". "Ora toccherà a noi - prosegue la sindaca Chiara Appendino - l'onere di rimettere i conti in equilibrio. Come prescritto dalla Corte dei Conti, entro il 30 settembre illustreremo il piano con i provvedimenti che dovremo adottare".