(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il Governo pone nell'Aula della Camera la fiducia sul ddl di riforma del processo penale. Lo annuncia all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro parte immediata la protesta del M5s."Distruggono la Giustizia": e' la scritta che i deputati M5S hanno esposto in cartelli nell'Aula della Camera. Il vicepresidente Simone Baldelli ha chiesto ai commessi di far rimuovere i cartelli. Alfonso Bonafede ha definito il testo come "Una istigazione a delinquere legislativa".