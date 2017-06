Macron e May a match Francia-Inghilterra

(ANSA) - PARIGI, 13 GIU - Dispositivo di massima sicurezza per l'incontro di questa sera a Parigi tra Francia e Inghilterra a cui parteciperanno anche i leader dei due Paesi, Emmanuel Macron e Theresa May. Circa 1.1000 agenti, una divisione del Raid, le forze speciali transalpine, nonché un dispositivo anti-drone sono stati dispiegati per garantire la sicurezza dell'amichevole allo Stade de France, dopo gli attentati di Manchester e Londra. All'incontro sono attesi circa 80.000 tifosi nonché Emmanuel Macron e Theresa May. Il presidente riceverà la premier britannica alle 18:45 all'Eliseo. Dopo un pranzo di lavoro, i due terranno un punto stampa congiunto alle 19:55, poi si recheranno insieme allo Stade de France. Alle 20:50, prima del fischio d'inizio, è previsto un omaggio alle vittime dei recenti attentati in Gran Bretagna. Per l'evento sono mobilitati "quasi 1.100 agenti, tra cui funzionari di diverse direzioni della prefettura di Polizia, una divisione del Raid, unità cinofile e un dispositivo anti-drone".