C.destra: Meloni, presto per parlare di partito unico

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "È presto per parlare di partiti unici. Parlare direttamente di un partito, quando oggi si hanno difficoltà anche di coalizione, è un salto in avanti molto importante. Sono più guardinga da questo punto di vista, però, e l'ho detto prima di tutti, vorrei vincere le elezioni. Credo che il centrodestra possa vincere le elezioni e che queste elezioni amministrative dimostrino come, se il centrodestra si presenta compatto e con una proposta credibile, può vincere anche in quelle che sono roccaforti storiche della sinistra". Lo ha detto a Sky TG24 Pomeriggio la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in merito all'ipotesi che il centrodestra possa riunirsi in un partito unico guidato dal leader della Lega Nord Matteo Salvini. "Noi abbiamo presentato una proposta di modifica dell'Italicum che chiede il premio alla coalizione, perché sarebbe più facile trovare una sintesi con una coalizione, ma se il premio sarà sulla lista io penso che sarà doveroso da parte nostra ragionare di una lista unitaria".