Carceri: aumentano i detenuti, +427 in un mese

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - La crescita del numero dei detenuti nelle carceri italiane non si ferma. Secondo gli ultimi dati dell'Amministrazione penitenziaria, in un mese i reclusi nei 190 istituti di pena sono passati da 56.436 del 30 aprile ai 56.863 del 31 maggio 2017. La capienza regolamentare resta invariata e si attesta su poco più di 50 mila posti. Cresce anche il numero delle detenute madri con figli al seguito. Erano 42 con 50 figli il 30 aprile scorso, sono 45 con 53 bambini al 31 maggio, di cui 20 italiane con 24 bambini e 25 straniere con 29 figli. Proprio ieri in Campania è stato aperto un nuovo Icam, Istituto a custodia per detenute madri con minori al seguito, che potrà accogliere 35 donne con figli di età non superiore a 6 anni. Sul totale dei 50.069 detenuti presenti al 31 maggio scorso gli stranieri sono 19.365. Di questi il maggior numero risulta di nazionalità marocchina(3.568) seguiti da romeni(2.745) albanesi(2.618), nigeriani(936), egiziani(669), senegalesi(473) algerini(457), cinesi(281).