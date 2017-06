Brexit: Barnier, tutte le opzioni aperte, anche 'no deal'

(ANSA) - PARIGI, 13 GIU - "Ci prepariamo a tutte le opzioni, inclusa quella di un 'no deal'": lo dice il capo negoziatore della Ue sulla Brexit, Michel Barnier, intervistato dal quotidiano Le Monde. Dinanzi a una Theresa May indebolita dal voto in Gran Bretagna, l'ex ministro francese esclude un "rinvio delle trattative" e non intende "perdere tempo". Per lui, l'accordo - o la constatazione di un non-accordo - deve arrivare al più tardi nel novembre 2018. (ANSA)