Torino: Kelvin dimesso, bimbo ferito lascia ospedale

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Kelvin, il bimbo di 7 anni ferito in piazza San Carlo, è stato dimesso dopo dieci giorni dall'ospedale Regina Margherita di Torino. Il piccolo, che per due giorni era rimasto in coma a causa di un grave trauma toracico, era stato trasferito dalla Rianimazione al reparto di degenza di Chirurgia. Oggi, con i genitori, è tornato nella sua abitazione di Moncalieri, comune alle porte di Torino. "Sto aggiustando la televisione con il papà. Devo stare per un po' a casa, così posso vedere i film che mi piacciono", dice Kelvin. La brutta avventura di piazza San Carlo e i dieci giorni di ospedale non sembrano avergli tolto il buon umore. "Sono contento di essere di nuovo a casa, all'ospedale mi annoiavo un po' - ammette al telefono -. Però una cosa che non dimenticherò mai è la telefonata di Dybala", il suo idolo che ieri lo ha chiamato per fargli gli auguri di pronta guarigione. Oggi, intanto, si è svolta la prima riunione della Commissione comunale d'indagine sui fatti di piazza San Carlo.(ANSA).