Lite con bottiglie in via del centro a Milano, due feriti

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Due extracomunitari sono stati trasportati in ospedale dopo aver litigato ed essersi feriti reciprocamente a colpi di bottiglia nella centralissima via Panfilo Castaldi, a Milano. Entrambi hanno riportato numerosi tagli alla testa e alle mani e sono stati medicati inizialmente sul posto dai paramedici del 118. Sul posto anche i carabinieri, intervenuti mentre la lite era ancora in corso. Da accertare i motivi dello scontro, che si ipotizza possa essere stato causato da un furto da parte di uno dei due stranieri ai danni dell'altro. Le loro condizioni non sono gravi, nonostante i loro visi e gli abiti mostrassero vistose macchie di sangue.