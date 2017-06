(ANSA) - COPENHAGEN, 14 GIU - La celebre statua della Sirenetta di Copenhagen è stata questa mattina nuovamente imbrattata con della vernice, per la seconda volta in due settimane. Secondo quanto ha reso noto la polizia, la scultura in bronzo è stata coperta con della pittura blu e bianca, mentre sul suolo ai piedi della statua è comparsa la scritta "free Abdulle", che al momento non è ben chiaro a chi si riferisca. La polizia ha fatto sapere via Twitter che alcuni operai sono già al lavoro per rimuovere la vernice. Il 30 maggio scorso la Sirenetta, realizzata nel 1913 per celebrare lo scrittore danese Hans Christian Andersen, era stata coperta con della pittura rossa.