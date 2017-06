Sfregiata con acido: trapianto di cornea per Gessica Notaro

(ANSA) - RIMINI, 14 GIU - Si è sottoposta a trapianto di cornea Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata con l'acido il 10 gennaio: di quell'episodio è accusato il suo ex Edson 'Eddy' Tavares, 29enne di Capo Verde. "Anche se l'intervento è andato bene, non si sa se e come potrà recuperare la vista - ha detto al Resto del Carlino il suo agente, Mauro Catalini - i medici in questo momento non si sbilanciano, anche perchè Gessica si dovrà sottoporre a nuove cure e probabilmente anche ad altre operazioni". L'intervento all'occhio sinistro, durato oltre cinque ore, è andato tecnicamente bene. E appena tornerà in forze, la giovane - modella, showgirl e cantante - tornerà all'acquario di Rimini per lavorare con i leoni marini: non potrà più nuotare in vasca con loro, ma presenterà gli spettacoli serali. Nei confronti di Tavares è in corso il processo per stalking, mentre il 12 luglio i giudici di Rimini dovranno decidere sulla richiesta di rito abbreviato per l'agguato con l'acido, presentata dai legali dell'imputato. (ANSA).