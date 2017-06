(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Non ci ho parlato dopo le elezioni. Domani inizierò a girare l'Italia per i ballottaggi. Conto di incontrarlo in una delle tante tappe pre-ballottaggio. La leadership è l'ultima delle mie preoccupazioni, io sono più impegnato sui programmi. Dal 26 giugno, dopo i ballottaggi, ci mettiamo a tavolino a quattro, a sei, a otto mani per vedere se è un possibile un programma comune del centrodestra a livello nazionale". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Cusano Campus.