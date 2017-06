In arrivo temporali al Nord

Ancora una giornata all’insegna del sole e del caldo sull'Italia, specie sulle regioni centro-meridionali, ma è prevista un’improvvisa sfuriata temporalesca su diversi settori del Nord a causa di infiltrazioni di aria più umida da Ovest, nel campo anticiclonico. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, direttore del sito IlMeteo.it.

Rovesci e temporali potranno riguardare, in giornata, oltre che i settori alpini e prealpini in genere, anche le pianure lombarde, emiliane e quelle piemontesi, specie occidentali. Possibili fenomeni localmente anche forti e con grandinate.

Malgrado la fase temporalesca al Nord, l’anticiclone continuerà comunque a insistere sull'Italia per molti giorni ancora. Tutt'al più potranno aversi, di tanto in tanto, locali temporali su Alpi e Appennini, ma il contesto generale continuerà a essere all’insegna della stabilità e del sole prevalente. Le temperature, seppur previste in lieve calo, continueranno a mantenersi su valori estivi piuttosto caldi e sopra la media per quasi tutta la settimana.

Sanò annuncia un calo termico più sensibile nel corso di domenica 18, per via di venti sostenuti e più freschi settentrionali, soprattutto sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Su questi settori potrà aversi, nel corso di domenica, un crollo termico anche nell’ordine di 10.

Il meteo comune per comune