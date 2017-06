Inchiesta in Lunigiana, arrestati sei carabinieri

(ANSA) - MASSA CARRARA, 14 GIU - Sei carabinieri sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta della procura di Massa Carrara su presunte irregolarità nell'operato di alcuni militari dell'Arma in Lunigiana. Da quanto appreso 5 carabinieri sono stati posti agli arresti domiciliari, uno in carcere. L'inchiesta era emersa tra febbraio e marzo quando si parlò una ventina di indagati e scattarono perquisizioni nelle caserme dell'Arma di Pontremoli e Aulla. Falso e lesioni i reati per cui procede la procura.