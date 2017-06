Russia: sì Duma a demolizione case popolari a Mosca

(ANSA) - MOSCA, 14 GIU - La Duma ha approvato in via definitiva in terza e ultima lettura il controverso progetto che prevede a Mosca in circa 15 anni la demolizione di 4.500 'krusciovke' - gli edifici prefabbricati a cinque piani costruiti negli anni '60 - per costruire nuovi edifici. Hanno votato a favore 399 deputati, due hanno espresso parere contrario e uno si è astenuto. Il progetto di legge deve ora passare al vaglio del Consiglio della Federazione (il ramo alto del parlamento russo) e poi di Putin.