Migranti: Juncker, l'Ue sostiene Grecia e Italia

(ANSA) - STRASBURGO, 14 GIU - "Si dice che l'Ue non fa passi avanti sui migranti ma non è vero, Ue e Stati membri sostengono Grecia e Italia". Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, all'indomani della decisione di aprire una procedura di infrazione per Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca per i mancati ricollocamenti. "Gli Stati membri dovranno fare di più", ha detto Juncker, sottolineando tuttavia che "non dovremmo risolvere il problema della solidarietà davanti a un tribunale" e augurandosi "un ritorno del buon senso".