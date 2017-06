(ANSA) - MOSCA, 14 GIU - "Per quanto cerchino di demonizzare la Russia, la Russia è un paese democratico e sovrano. Questo provoca certi problemi, ma comporta anche dei grandi vantaggi". Lo ha detto Vladimir Putin in un'intervista a Oliver Stone mandata in onda dall'emittente statunitense Showtime e ripresa dall'agenzia Ria Novosti. "E' impossibile immaginare che tra oggi e domani si instauri un sistema identico a quello americano, francese o tedesco", ha aggiunto Putin sostenendo che l'opposizione russa "non propone agli elettori dei programmi che siano più vincenti dal punto di vista dei cittadini". Inoltre, secondo il leader del Cremlino, sono pochi i paesi sovrani come la Russia. "Molti paesi - ha dichiarato Putin - sono limitati dai cosiddetti obblighi di alleanza".