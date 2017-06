Gb: Cameron a May, dialoghi con Labour per Brexit più soft

(ANSA) - LONDRA, 14 GIU - Anche David Cameron si inserisce nel dibattito sul dopo voto e lo fa consigliando alla premier Theresa May di dialogare col Labour per una Brexit "più soft". L'ex primo ministro Tory, costretto alle dimissioni dopo il referendum sul divorzio britannico dall'Ue per aver sostenuto la campagna Remain, dalla Polonia ha fatto il suo primo commento al risultato elettorale dell'8 giugno che ha seriamente compromesso la posizione di May. "Penso che ci saranno pressioni per una Brexit più soft", ha sottolineato, aggiungendo che il "Parlamento merita di dire la sua" in proposito e che comunque la premier ha fatto bene a restare in carica ma ora si dovrebbe confrontare con gli altri partiti.