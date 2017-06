(ANSA) - PARIGI, 14 GIU - "Serve libertà di parola, in ogni caso per me, non so vivere senza": il ministro francese della Giustizia, François Bayrou, leader del MoDem, intervistato da radio RTL, ha risposto così al premier Edouard Philippe, che ieri lo ha richiamato all'ordine per la sua controversa telefonata a un responsabile di Radio France per protestare contro un reportage a lui sgradito. La settimana scorsa, la procura ha aperto un'inchiesta preliminare sul caso degli assistenti del MoDem all'Europarlamento. Secondo altre rivelazioni pubblicate oggi dal Canard Enchainé, la segretaria dello stessso Bayrou sarebbe stata in parte remunerata con i soldi del contribuente europeo "senza aver mai lavorato per l'Europa". (ANSA).