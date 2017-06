Droga: 2 mln euro marijuana in garage, arrestato 46enne

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Oltre 255 kg di marijuana racchiusa in cinquanta sacchi della spazzatura, per un valore al dettaglio intorno ai 2 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla sezione antidroga della squadra mobile di Torino nel garage di un complesso residenziale di Rivoli. In manette è finito un italiano di 46 anni con piccoli precedenti penali. A far scattare le indagini è stata la segnalazione di un vicino di casa, insospettito dal forte odore di cannabis proveniente dal box. Al momento non si conosce ancora la provenienza della droga, che potrebbe essere arrivata dal Nord Africa o attraverso la rotta balcanica. Dalle analisi chimiche effettuate, la percentuale di Thc (principio attivo) della marijuana sequestrata risulta vicina al 20%, come quella requisita nelle zone di San Salvario e del Quadrilatero romano. (ANSA).