(ANSA) - AREZZO, 14 GIU - Venti persone sono rimaste intossicate questa mattina intorno alle nove mentre stavano lavorando in un'azienda della zona industriale di San Zeno, frazione alle porte di Arezzo. Ancora da accertare le cause che hanno portato all'intossicazione. Sei delle venti persone sono state accompagnate al pronto soccorso di Arezzo, mentre le altre sono state medicate dal personale del 118 sul posto. Carabinieri e vigili del fuoco stanno indagando per capire cosa abbia sprigionato il forte odore che ha provocato il malore.