Arresti Alghero: via agli interrogatori di garanzia

(ANSA) - ALGHERO, 14 GIU - Sono iniziati in tarda mattinata gli interrogatori di garanzia per gli indagati nell'inchiesta della procura di Sassari sul bando di assegnazione dei campi sportivi di Maria Pia, ad Alghero. Il giudice per le indagini preliminari, Michele Contini, sta sentendo le dichiarazioni del vice sindaco dimissionario, Antonello Usai, di Giansalvo Mulas, dirigente del Comune, Giancarlo Chessa, dipendente comunale, rispettivamente presidente e segretario della commissione aggiudicatrice, dell'ex calciatore della Juventus, Antonello Cuccureddu, e del nipote Efisio Balbina. Usai, Mulas e Chessa, su richiesta del pm Cristina Carunchio, sono agli arresti domiciliari da sabato scorso, mentre Cuccureddu e Balbina sono sottoposti al divieto di dimora ad Alghero. Per tutti gli indagati, difesi dagli avvocati Nicola Satta, Danilo Mattana, Francesco Carboni, e Agostinangelo Marras, è già stata depositata al Tribunale del riesame istanza di revoca dei provvedimenti cautelari. (ANSA).