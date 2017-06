Migranti: Tajani, Ue deve investire di più in Africa

(ANSA) - STRASBURGO, 14 GIU - "L'Europa può svolgere un ruolo molto importante investendo di più in Africa, favorendo la diplomazia economica e la cooperazione fra le imprese europee e africane, in modo particolare le Pmi". E' quanto afferma il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani in merito alla strategia di investimenti dell'Ue verso il continente africano, tesa anche ad affrontare alla radice le cause delle migrazioni. Secondo Tajani, che ha incontrato al Parlamento europeo il presidente della Costa d'Avorio Alassane Ouattara, è auspicabile "operare molto sulle materie prime e investire per la realizzazione anche di campi di accoglienza per coloro che fuggono da situazioni come guerra e miseria sotto la bandiera delle nazioni unite, perché possano continuare a rimanere nel continente africano".