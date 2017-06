Siria: Hrw condanna uso fosforo da parte Usa a Raqqa

(ANSAmed) - BEIRUT, 14 GIU - Human Rights Watch ha criticato oggi l'uso di bombe al fosforo bianco da parte della Coalizione internazionale a guida Usa nei raid su Raqqa, anche se ha aggiunto di non essere in grado di "verificare indipendentemente" se tali armi abbiano provocato vittime civili. Nelle ultime settimane fonti degli attivisti hanno denunciato bombardamenti con armi al fosforo bianco contro l'Isis sia a Raqqa sia a Mosul, in Iraq, ma gli Stati Uniti hanno sempre smentito di averne fatto un uso illegale. Secondo le convenzioni internazionali, il fosforo bianco, che può provocare gravissime ustioni sulle persone, può essere impiegato per illuminare il campo di battaglia o provocare cortine di fumo, ma non per colpire aree abitate. (ANSAmed).