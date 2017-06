++ Incendio Londra: May, affranta per perdita vite ++

(ANSA) - LONDRA, 14 GIU - "Profondamente rattristata per la perdita di vite". Così la premier britannica Theresa May ha commentato la tragedia dell'incendio alla Grenfell Tower, nell'ovest di Londra. Il primo ministro è costantemente aggiornata sulla situazione e ha convocato nel pomeriggio una riunione d'urgenza delle autorità coinvolte per assicurare la migliore risposta alla nuova emergenza nella capitale. (ANSA)