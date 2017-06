C9: proposta consultazione laici per esame candidati vescovi

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 14 GIU - Una "consultazione più ampia", allargata a "laici e a membri della vita consacrata", nell'esame dei candidati proposti per la nomina a vescovo. E' una delle proposte esaminate dal C9 dei cardinali con il Papa, per concretizzare la ricerca di "modi nei quali la Curia Romana può servire meglio le Chiese locali". Della XX sessione del C9, cominciata lunedì scorso e che si concluderà oggi pomeriggio, ha riferito ai giornalisti il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke. Il Papa ha partecipato a tutte le riunioni, tranne quella di questa mattina, che si è svolta contemporaneamente alla udienza generale. Gli altri cardinali hanno partecipato a tutte le riunioni, tranne il cardinale O'Malley, assente da questa sessione del C9 a causa di un piccolo intervento ortopedico, che non gli impedirà, ha precisato Burke, di partecipare al concistoro del 29 giugno.