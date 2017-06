Sparatoria su un campo da baseball vicino a Washington, deputato repubblicano colpito

Un deputato repubblicano del Congresso degli Stati Uniti e altre persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco nei pressi di Washington. Lo riferisce la Cbs News, secondo cui la sparatoria si è verificata su un campo di baseball di Alexandria, in Virginia. Erano presenti diversi deputati.



Il deputato Steve Scalise è stato colpito alla gamba o all’anca, e sarebbe in «condizioni stabili». Lo riportano i media americani.

Poco prima della sparatoria «un ragazzo mi ha chiesto se in campo c'erano democratici o repubblicani». Lo ha detto a Fox News il deputato repubblicano Ron DeSantis. «Sono andato via poco prima che tutto iniziasse - ha spiegato - stavo entrando in macchina con un mio collega quando un ragazzo è venuto verso di noi chiedendo se c'erano democratici o repubblicani in campo». La cosa è sembrata "piuttosto strana» al deputato, secondo il quale il ragazzo ha continuato a camminare e pochi minuti dopo è iniziata la sparatoria.