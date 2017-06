Ong attacca l'Efsa: "Conflitti d'interesse per il 46% dei suoi esperti". La replica

«Circa la metà, il 46%, degli esperti arruolati nei panel dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) sono in situazione di conflitto di interessi finanziari diretti o indiretti con l’industria agroalimentare e alimentare». E’ l’accusa della Ong Ceo (Corporate Europe Observatory) pochi giorni prima dell’adozione (21 giugno) da parte del CdA dell’Efsa di nuove regole per assicurare l’indipendenza dei propri esperti. Rispetto alla composizione di panel precedenti, sostiene il Ceo, la percentuale dei soggetti in conflitto di interessi è in calo, dal 59% al 46%. Secondo Efsa, tuttavia, la modalità di conteggio utilizzata da Ceo è «fuorviante» perchè include «anche la mera partecipazione a un evento sponsorizzato dall’industria».

Applicando i criteri del Ceo, prosegue Efsa, «gli esperti impiegati o affiliati a diversi istituti scientifici rispettati in tutta Europa dovrebbero essere esclusi dai panel». «Gli interessi finanziari di tutti gli esperti che lavorano nei panel - conclude una nota dell’Efsa - vengono valutati attentamente in base alle rigide norme sull'indipendenza fissate dall’Autorità».