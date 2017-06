Maltrattamenti all'asilo, maestre rinviate a giudizio

(ANSA) - RAGUSA, 14 GIU - Il Gup di Ragusa ha rinviato a giudizio per maltrattamenti due maestre di un asilo del Ragusano. Le indagini della polizia di Stato, che risalgono al giugno del 2016, erano sfociate nella richiesta di un'ordinanza cautelare nei confronti delle due donne, rigettata dal Gip. La Procura ha quindi chiesto e ottenuto il loro rinvio a giudizio. Agli atti dell'inchiesta intercettazioni eseguite dalla squadra mobile in cui le due maestre minacciavano così uno dei bambini della classe: "Alzati, ti do tanti di quegli schiaffoni! Sei un bambino insopportabile! E' un incubo...". A un piccolo che chiede di potere andare in bagno la maestra rispondeva: "a casa tua la fai la cacca: ti do all'orco, lo chiamo... così se lo mangia e ce lo toglie dai piedi..". L'altra maestra diceva a un bambino: "se piangi ancora ti lascio solo, non lo fare più, non ti azzardare...". Le indagini erano state avviate dopo la segnalazione alla squadra mobile di Ragusa dei genitori i cui figli si rifiutavano di andare a scuola. (ANSA).