(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Ho nostalgia della vecchia Lega che si occupava dei temi del territorio. Ormai la questione settentrionale se non la porta avanti il Pd non lo fa nessuno, dato che la Lega si occupa d'altro". Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Ettore Rosato, durante la presentazione del libro "Piccole Italie. La questione territoriale" del deputato Dem Enrico Borghi dedicato alla realtà dei piccoli comuni. "Oltre alla questione meridionale - ha detto Rosato - c'è anche una questione settentrionale. La Lega NOrd da partito sindacale del Nord - ha affermato Borghi - si è trasformato in una destra nazionale. Avendo fallito quell'esperienza, punta a un altro modello. Questo apre uno spazio al Pd. A patto che si passi da una politica dei contenitori ad una politica dei contenuti".