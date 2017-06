False fideiussioni, 8 misure cautelari. Perquisizioni anche a Parma

Gli uomini del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno eseguito otto misure cautelari emesse del Gip del tribunale di Roma (un arresto in carcere, quattro ai domiciliari e tre misure interdittive) nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti appartenenti ad un’associazione per delinquere finalizzata all’abusiva attività finanziaria e all’autoriciclaggio.

I finanzieri, che hanno eseguito una serie di perquisizioni nelle province di Genova, Torino, Cremona, Milano, Parma, Grosseto, Roma, Latina, Viterbo, Napoli, Benevento, Caserta e Bari, hanno anche individuato fideuissioni false per circa 4 milioni di euro. L’indagine nasce da una segnalazione di operazioni sospette arrivata nel 2016 al Nucleo. Approfondendo i flussi finanziari, è stata individuata una società che operava nel settore finanziario il cui rappresentante legale era una testa di legno privo di fonti di reddito ufficiali e titolare di numerose partite Iva. Attraverso le intercettazioni e gli accertamenti bancari, è stata inoltre individuata, secondo la Gdf, un’associazione per delinquere che almeno dal 2013 era impegnata nella gestione di società appositamente acquisite e, una volta avviate e fatte conoscere al «mercato», al rilascio di polizze fideiussorie, emesse senza autorizzazione, per oltre 4 milioni. Individuata anche la rete di 'collaboratorì sparsi su tutto il territorio nazionale utilizzati delle finanziarie al centro dell’indagine.

L’organizzazione, sempre secondo la Gdf, era diretta da un napoletano di 67 anni, destinatario della misura cautelare in carcere, e già noto agli uomini del Valutario per esser stato coinvolto nell’indagine su false fideiussioni per l’iscrizione ai campionati di calcio di diverse squadre, tra cui Roma, Napoli, Cosenza e Spal. Ai domiciliari sono invece finiti la moglie e la cognata del promotore dell’associazione, che avevano il ruolo di tesoriere e di tenutaria della contabilità, un romano di 58 anni che era il suo braccio operativo e un genovese di 58 anni che invece si occupava di trovare i clienti. La misura interdittiva è infine scattata per 3 prestanome.

I beneficiari delle polizze emesse erano privati ma anche imprese ed enti pubblici, come nel caso specifico il comune di Firenze. Polizze che, qualora ne fosse stata chiesta l'escussione, non avrebbero mai potuto trovare soddisfazione poichè le società emittenti non avevano alcuna consistenza patrimoniale. Agli indagati è stato anche contestato il reato di autoriciclaggio poichè i circa 772mila euro di proventi illeciti ottenuti grazie alle fideiussioni sono stati trasferiti su conti italiani ed esteri intestati a 14 società con sede in Italia, a Malta ed in Inghilterra e riconducibili al capo dell’associazione.