(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Un deputato repubblicano del Congresso degli Stati Uniti, Steve Scalise, e altre persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco nei pressi di Washington. Lo riferisce la Cbs News, secondo cui la sparatoria si è verificata su un campo di baseball di Alexandria, in Virginia. Erano presenti diversi deputati. La polizia di Alexandria, in Virginia, ha twittato che la persona sospettata della sparatoria in cui sono rimasti colpiti il deputato e alcuni dei suoi collaboratori è stato catturato.