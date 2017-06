(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Roma fa la sua parte e continuerà a farla come anche tutte le altre città grandi e piccole. L'accoglienza dei più fragili è prima di tutto un dovere morale che deve tuttavia essere attuato con regole precise e in maniera controllata per evitare sacche di illegalità e fenomeni opachi come quelli visti in passato proprio qui a Roma. Solo in questo modo sarà possibile tutelare seriamente chi ne ha diritto senza creare scontri sociali". Così, in una nota, la sindaca di Roma Virginia Raggi.